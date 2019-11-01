كشفت مصادر أمنية عن أن المتهم بقتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص، لقي مصرعه إثر مواجهات مع القوة الأمنية التي رافقت الشهيد أثناء محاولاتهم القبض على المتهم.

وتبين أن المتهم يدعى عبد المحسن وشهرته "أبو الحسن صديق"، 37 سنة عاطل وسبق اتهامه في 12 قضية "قتل وإطلاق أعيرة نارية واستعمال قوة وأسلحة وذخائر وسرقة سيارة سرقة بالإكراه وتهديد بالخطف وسلاح ناري"، مطلوب التنفيذ عليه في 4 جنايات "قتل عمد وسلاح واستعمال قوة وشروع في قتل سلاح وإحداث عاهة مستديمة" بإجمالي مدد حبس بلغت 37 سنة، مُقيم قرية البراهمة دائرة مركز قفط بمحل سكنه.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت عن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، بعد هجوم مسلحين يستقلان دراجة نارية على قوة أمنية يقودها، وإطلاق النار عليها، ما أدى لاستشهاده وإصابة آخرين من مرافقيه، وذلك بعد القبض على مسجل خطر مطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية.

ووفق مصادر قريبة من أسرة الشهيد، فإنه من محافظة قنا متزوج منذ 4 سنوات ورُزق بمولود "سليم"، وينتمي لأسرة متوسطة، والده كان صيدليا وتوفي منذ عدة أشهر، ولديه 4 شقيقات.

التحق بالعمل في قطاع الأمن العام، وتدرج خلال سنوات عمله في عدة مواقع منها مباحث تنفيذ الأحكام ثم عمل بوحدتي مباحث قفط ونقادة، وفي أغسطس الماضي تولى منصب رئيس مباحث قوص.