بدأت النيابة العامة التحقيق مع متهمين جديدين في واقعة إلقاء الزيت على مقاعد المرضى بمستشفى القصر العيني ليصبح عدد المتهمين الذين يخضعون للتحقيق في النيابة منذ صباح اليوم إلى 3 متهمين، حيث بدأت النيابة التحقيق مع أحدهم صباح اليوم ثم بدأت التحقيق مع المتهمين الآخرين عقب ذلك بعد وصولهما للنيابة.

ولم تصدر النيابة قرارها بشأن المتهمين الثلاثة حتى الآن، ومن المنتظر أن تواجههم النيابة بالاتهامات المنسوبة لهم في نهاية التحقيق ثم تصدر قرارها بشأنهم.

يُذكر أنَّ موظف الأمن الأول المقبوض عليه والذي ظهر في مقطع مصور ألقى زيت على مقاعد الانتظار بالمستشفى، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لما فعله الموظف والذي تسبب في حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض، وبعد تداول مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على مواقع التواصل ألقي القبض على الموظف المتهم وأقر أمام الشرطة بصحة الواقعة، قائلا إنه فعل ذلك لإجبار المرضى المترددين على القصر العيني على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.