قرر مجلس النواب، إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل "25-30" بسبب بثه فيديو عبر مواقع يشوه خلاله مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما استغلته بعض القنوات الإرهابية ببثها للفيديو، وذلك بناء على طلب جرى تقديمه من 95 عضوًا بالبرلمان.

ومن جهته، قال النائب علي بدر عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تفاجأ ببث أحد نواب البرلمان لفيديو يتناول بالتشويه كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والبرلمان نفسه، وجميع المؤسسات التنفيذية لصالح الجمعيات المشبوهة بالخارج، وللأسف جرى بث هذا الفيديو عبر القنوات الإرهابية.

وطالب "بدر"، بإحالة هذا النائب، الذي رفض ذكر اسمه، للجنة القيم لاتخاذ الإجراء اللازم ضده، بعد أنَّ مس سمعة مصر الداخلية والخارجية قائلًا: "أسقطنا عضوية نائب في الماضية بسبب تصرفه الذي يتنافى مع الأمن القومي المصري".

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "عبدالعال خلينا نتفق حرية التعبير مكفولة لكل مواطن ولكن هذه الحرية ليست حرية طليقة، مش معنى إن فيه حرية يكون الإنسان له الحق في إن يتكلم في كل شيء بلا حدود إذا تجاوز هذه الحدود أصبح ممارستها لا تنتمي بالحرية بصلة بل تقع في دائرة التجريم".

وأضاف "عبدالعال": "التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة، والجميع تكلم، وكل الذين كان لهم رأي مخالف وأحيانًا متطرف جاءوا في قاعة مجلس الشورى أمام الجميع وعبروا عن رأيهم، ووافق هذا المجلس وندا بالاسم وهذا المجلس فريد وممثل فيه كل الفئات بالمجتمع المصري من كل المناطق".

وتابع: "كانت هناك منظمات خارجية ترافق عملية الاستفتاء، وبالتالي من يشكك في هذا الاستفتاء، وفي شرعية المواطنين ويتناول الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة بالسلب، لا مكان له في مصر عموما، ملتزمين طبقا للدستور بحماية هذا الوطن، وهناك خطوط أحمر الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة".

وختم "عبدالعال" حديثه قائلا: "قٌدم لي طلب من 95 برلمانيا، بإحالة النائب أحمد طنطاوي للجنة القيم وقد أشرت عليه بالموافقة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشان".