الإسكان: أنشأنا مليون وحدة.. 18% منها بإقليم قناة السويس

استعرض وزير الإسكان، مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في افتتاح مشروعات قومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس.

وقال الوزير إنّ برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة يتبنى إنشاء مليون وحدة سكنية، حيث ينفذ 18% منها بإقليم قناة السويس، وما تم الانتهاء منه على مستوى البرنامج 394 ألف وحدة، والمخطط تنفيذه 337 ألفا، وتم الانتهاء من 75 ألف وحدة سكنية على مستوى إقليم قناة السويس.

وأضاف: "انتهينا من بناء 107 مباني خدمة دينية مسجد وكنيسة، 85 مركزا طبيا، 80 مركزا رياضيا وناد وملعب، 125 مدرسة، 111 حضانة، و201 سوق تجاري".

ولفت وزير الإسكان إلى أنّ إجمالي عدد الوحدات الجاري إنشاؤها في السويس 8976 وحدة بتكلفة ملياري جنيه، وجار الانتهاء من 7704 وحدة، وتنفيذ 1270 وحدة، للانتهاء منهم في نهاية هذا العام.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.