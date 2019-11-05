بجوائز 17 ألف جنيه.. تفاصيل الاشتراك بمسابقة غني لتامر حسني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية التفاصيل الكاملة للاشتراك بمسابقة الغناء بعنوان "غني لتامر حسني"، التي تنظمها إيمانا منها باكتشاف المواهب الشابة من مختلف أنحاء الجمهورية وتشجيعها، ومنح الفرصة لأصحاب الأصوات المميزة للوصول للجمهور.

ونشرت الوزارة التفاصيل الخاصة بالمسابقة عبر الصفحة الخاصة بالإعلان عن مسابقات وزارة الشباب لاكتشاف المواهب عبر الانترنت بشكل احترافي Egy Talents .

شروط الاشتراك في مسابقة غني لتامر حسني

أن يتراوح سن المشترك من 18 لـ 35 عاما.

اختيار أغنية من أعمال النجم تامر حسني.

تصوير فيديو للمشترك أثناء الغناء، على ألا تزيد مدة الفيديو عن دقيقة ونصف "90 ثانية".

أن يكون الصوت والصورة واضحين في الفيديو، وحال وجود آلة موسيقية أو موسيقى مسجلة "تراك" يشترط ألا تؤثر على وضوح الصوت.

مراحل مسابقة غني لتامر حسني

يبدأ استقبال الأصوات المشاركة بالمسابقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة الـ 10 مساء، ويستمر التقديم 5 أيام، على أن يتم غلق باب الاشتراك يوم الأحد 10 نوفمبر الحالي في تمام العاشرة مساء.

يتم فرز الأعمال واختيار المتأهلين من قبل لجنة التحكيم في المرحلة التالية، بعدها يتم تصويت الجمهور للمتسابقين المتأهلين في المرحلة النهائية.

جوائز مسابقة غني لتامر حسني

تقدم جوائز المسابقة من خلال استلام جوائز مالية، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 10000 جنيه، والثاني 5000 جنيه، فيما يحصل صاحب المرتبة الثالثة على 2000 جنيه.

بعد ذلك يقدم الفنان تامر حسني الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للجمهور والغناء معهم لايف في إحدى حفلاته المقبلة.

يذكر أن مسابقة الغناء "غني لتامر حسني" هي الثانية بعد مسابقة الرسم بعنوان "ارسم يحيي الفخراني"، والتي تم فتح باب التسجيل في 17 أكتوبر المنصرم وأعلنت النتيجة النهائية يوم 30 أكتوبر.