صدر قرار بإزالة العقار رقم 144 المتواجد بشارع التحرير بحي الدقي، نظرًا لوجود ميل بالمبنى بما يهدد سلامة السكان والعقارات المجاورة، وأكدت محافظة الجيزة أنه تم البدء في أعمال إزالة العقار بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

عقار الدقي لم يكن الأول من نوعه، حيث تكررت تلك الواقعة في كثير من محافظات الجمهورية على مدى السنوات الماضية، كان آخرها الأسبوع الجاري في مدينة دمنهور.

حيث أخلت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عقارا مائلا بمنطقة البطاط بحي أبو الريش، بدمنهور، فيما توجهت قوات الحماية المدنية وفرضت كردونا أمنيا حول المبنى، تحسباً لانهياره في أي وقت.

جرى عمل كردونا أمنيا حول العقار المشار إليه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإخلاء العقار من السكان، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظاً على أرواح المواطنين.

إخلاء عقار مائل بمنطة الورديان بالإسكندرية الأسبوع الماضي

وفي محافظة الإسكندرية، أخلت الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، عقارًا كاملًا من السكان بمنطقة الورديان، عقب حدوث ميل مفاجئ، وتبين أن العقار المائل مكون من دور أرضي و16 طابق علوي، وحدث ميل وفاصل بينه وبين العقار المجاور له قدره 10 سم، ما أحدث أضرارا بالعقار المجاور له.

وفي يونيو الماضي، قرر اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إخلاء عقار مكون من 11 طابقا، به ميل، كائن في منطقة دار السلام بشارع الوحدة، تقاطع شارع التل، وأشارت نتيجة التقرير إلى سوء حالة العقار وضرورة إخلائه من السكان تمهيدا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إخطار قسم الشرطة، لفرض كردون أمني لمنع مرور المواطنين حول العقار، حفاظا على حياتهم.

وفي الشهر نفسه تسبب كسر ماسورة مياه بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية في إخلاء سكان 6 عقارات قديمة، بعد حدوث ميل مفاجئ بها إثر تراكم المياه ما استدعى إخلائها من السكان بشكل فوري.

عقار الأزاريطة في الإسكندرية ومنطقة محطة الرمل

وفي حي مصر القديمة بالقاهرة، أكد اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، حدوث هبوط أرضي تسبب في ميل للعقار رقم 6 بشارع محمد عبدالحي خرطه بمنطقة الشيخ مبارك، في أبريل الماضي، ما شكل خطورة داهمة على المباني المجاورة وتحديدا على معهد عمرو بن العاص الأزهري المجاور.

وشهدت محافظة الإسكندرية الفترات الماضية، حوادث ميل عقارات كثيرة، منها عقار حي الأزاريطة، في يونيو عام 2017، حيث استيقظ سكان العقار والعقار المجاور،على كارثة ميل العقار، وعلى الفور قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برفع درجة الطوراىء، في كافة قطاعات المحافظة وتشكيل لجنة هندسية تتولى مهمة إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض، وكانت الصعوبة في فصل العقارين الملاصقين عن بعضهما وهدم العقار المائل حتى سطح الأرض ودون الإضرار بالعقارات المجاورة.

ووفرت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى أماكن سكن بديلة لـ 22 أسرة متضررة من سكان العقارين، وتم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، وتسليم 6 أسر من الأسر المتضررة وحدات سكنية بتعاونيات العامرية.

وفي فبراير 2018، شهدت منطقة محطة الرمل، حادثة عقار مائل بالمنطقة والسكان يرفضون إخلاء العقار طبقًا لقرار مهندس الحي، حيث تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بوجود ميل بالعقار رقم 1 بشارع بن نجيم، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 16 طابق في كل منه شقة مأهولة بالناس، ويسكنه 12 أسرة، واتضح أن هناك ميلا بالعقار بمسافة 15 سم، وبه شروخ بحوائط الطوابق.