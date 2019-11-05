قال المهندس عبدالرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن العمل ما زال جاريا في المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمدينة دهب وتتضمن أعمال الحماية صيانة سد وحاجز الجيبي وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي به 54% وصيانة سد الغائب الذى بلغت نسبة تنفيذه 80%.

كما جارى العمل في وادي قديرة أحد أودية وادي وتير بمينة نويبع وتتضمن أعمال الدبش في المنطقة الأمامية لحاجز قديرة، وأيضا حفر بحيرة بسعة تخزينية 1.5 مليون متر مربع من المياه بتكلفة تصل إلى 13.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من 3 بحيرات وهي وادي الرغوي "ب1" بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف م3 ووادي مجرح "ب2" بسعة تخزينية تصل إلى 400 ألف م3 ووادي الحيثي "ب3" بسعة تخزينية 300 ألف م3، وجميعها تقع في نطاق وادي وتير التابع لمدينة نويبع والذي يعد أخطر أودية جنوب سيناء وأكثرهم تعرضا للسيول.