كشف الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن صعود الفريق الخماسي بمنتخب جامعة المنيا للدور الــ16 خلال مشاركته في مسابقة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات والمقامة بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 2 إلى 7من نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالي.

وتأهلت جامعة المنيا للدور الـــ16 بدوري البطولة بعد تصدرها لفرق مجموعتها وتغلبها على الجامعة الروسية بنتيجة 2/1، وعلى السويس7/0، وعلى الجامعة اليابانية بنتيجة 6/1 لتواجه فريق جامعة المستقبل، ويتأهل الفائز منهما للدور الثمانية.

وانطلقت البطولة في نسختها الـ 15 بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الطلاب بالجامعات العربية، فضلًا عن زيادة برامج المجلس العربي للأنشطة الطلابية للممارسة، والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات، وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الرياضية، علاوة على زيادة أواصر الصداقة والمودة بين الطلاب بالجامعات العربية، وكذلك تستهدف البطولة انتقاء الطلاب الموهبين وتوجيههم وصقل مهاراتهم من خلال ممارسة الرياضة.

يُشرف على فريق جامعة المنيا: ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي وأحمد فهمي مشرف إداري، ومدرب الفريق مصطفي شادي.