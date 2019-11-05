قالت وزيرة التضامن، إن اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء قاربت على الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وإن مسودة مشروع الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر.

وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي المنعقد برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، أن الوزارة قاربت علي الانتهاء من قانون الطفل، وأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الترخيص للعيادات الخاصة وتنظيم عملها، وكذلك مسودة تشريع تنظيم المراكز الخاصة لعلاج الإدمان الخاصة بناء علي توجيه من وزارة الداخلية، علي خلفية شكاوي من العديد من الأهالي ضد مراكز خاصة لعلاج الإدمان.

وأشارت الوزيرة، إليّ أن الوزارة أيضا انتهت من مقترح قانون تحليل العاملين للمخدرات بعد توجيه الرئيس، علي خلفية حادث محطة مصر، وهو الأمر الذي لا يعالجه قانون الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.