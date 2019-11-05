ضبطت حملة من إدارة تموين الواسطى التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، اليوم، 40 طن أرز تمويني فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بداخله حشرات متحللة ظاهرة للعين المجردة داخل أحد مخازن توزيع الجملة المنوط بها توزيع المواد التموينية الغذائية على البقالين التموينين.

وفاجئت حملة تموينية برئاسة عبدالمحسن أحمد، مدير إدارة تموين الواسطى، وأيمن أبوطالب، عضو اللجنة، وآخرون من إدارة التفتيش بتموين الواسطى بإشراف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وفقا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ بني سويف، بمتابعة كافة المنشآت الغذائية وجودة السلع المقدمة للمواطنين، مخازن فرع الشركة لتجارة الجملة بمركز الواسطى، للاطمئنان على جودة المواد والسلع الغذائية التي يتم صرفها وتوزيعها على البقالين التموينين.

وفوجئت الحملة بوجود شوائب وحشرات متحللة داخل كمية من الأرز المتواجدة داخل المخازن تقدر بـ 40 طنا كانت معدة لتوزيعها على التجار، تمهيدا لتسليمها للمواطنين على بطاقات التموين.

وفي السياق ذاته حررت حملة من مديرية التموين بالتعاون مباحث التموين، 27 محضر لمخالفات متنوعة شملت تحرير 5 محاضر للذبح خارج المجازر، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و2 محضر لعدم حمل شهادات صحية، إضافة إلى ضبط 11.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بمركز الفشن بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

من جانبه شدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.