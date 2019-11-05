قال يوهان موتزرت، المدير التنفيذي لمجموعة شركات" superior pilot services"، المتخصصة في علوم الطيران وصيانة الطائرات، إن السوق المصرية في مجال تعلم الطيران واعدة، معرباً عن امتنانه بمستوى التدريب والإلقاء الذي يحصل عليه المتدرب، فضلاً عن التدريبات العملية التي تكسب المتدرب خبرة واسعة وتجعله مؤهلاً لسوق العمل فور تخرجه من الأكاديمية بشكل مباشر.

وأوضح "يوهان" خلال زيارة لمقر الشركة الإقليمي في القاهرة والتي تحمل اسم "أكاديمية سكاي تيم لعلوم الطيران"، أن زيارته لمصر تأتي في إطار التعرف على السوق المصرية عن قرب، خاصة وأن "سكاي تيم" تعمل منذ عامين كوكيل وشريك حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط للمجموعة.

وأعرب "يوهان" عن سعادته خلال زيارته مقر الأكاديمية وزيارته لمعالم القاهرة الفاطمية والأهرامات، وأثنى على مستوى الطلاب المصريين والعرب خلال دراستهم الطيران فى جنوب أفريقيا.

وفى نفس السياق، قال المهندس محمود عامر المدير التنفيذي لـ"أكاديمية سكاي تيم لعلوم الطيران"، إن الأكاديمية رائدة في علوم الطيران المدني في الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها في مصر عام 2016 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة للهيئة العامة للاستثمار حيث تقدم مختلف البرامج في مجال الطيران المدنى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، وتمنح رخصاً دولية ومسجّلة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ولدى منظمة FAA الأمريكية.

وأضاف "عامر" أن أكاديمية سكاي تيم لعلوم الطيران تقوم بتوفير برامج دراسية للطيران المدني وتسعى دائما لتزويد الطلاب في الشرق الأوسط بكل ما يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج التدريب اللازمة وتحديثها في مجال الطيران المدني وتوفير أكفأ المدربين المحترفين لدراسة الطيران ويتم التدريب العملي في مطارات دولية ومحلية، بالإضافة لتوفير الطائرات المتنوعة واللازمة للتدريب من خلال جدول محدد والنظرية للدراسة العملية مع ضمان الصيانة اللازمة لتوفير الأمان في العملية التعليمية طبقا لتعليمات سلطة الطيران المدني، موضحاً أن الأكاديمية تم تأسيسها في مصر عام 2017 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة للهيئة العامة للاستثمار.

وأشار المدير التنفيذي لـ"أكاديمية سكاي تيم لعلوم الطيران"، إلى أن الأكاديمية تمنح طلابها المتفوقين فرص عمل كمدربين في جنوب أفريقيا لزيادة عدد الساعات واكتساب خبرة، وتقوم بتأهيل باقي الطلبة لمواجهة متطلبات سوق العمل وذلك من خلال خلق نخبة من الطيارين المحترفين على القدر الكافي من الكفاءة للمنافسة بين الطيارين وجذب كبرى شركات الطيران.