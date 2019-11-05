توصلت جهود مباحث الدقهلية من كشف تشكيل عصابي من 4 أشخاص من "شقيقين وبائع متجول وعاطل" يقيمون بمحافظتي أسيوط وسوهاج، بعد أن تسببوا في مقتل عامل بطلق ناري وإصابة شقيقه لسرقة موتوسيكل كانا يستقلانه خلال عودتهما من تأدية وجب عزاء في قرية "برق العز" بمركز المنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة عن وصول رمزي شعبان السيد، وشهرته "رمزي نجاح قنديل"، 40 عاما، جثة هامدة، وإصابة شقيقه "حسن"، 47 عاما، بطلقات بخرطوش في الصدر، وفي أماكن متفرقة من الجسم، إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز المنصورة بقيادة العميد خالد الزيني، مأمور المركز، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقيقين عقب عودتهما من قضاء واجب عزاء بقرية "عزبة العرب"، وبصحبتهما نجل الثاني ويدعي "حسام حسن"، 23 عاما، استوقفهم مجهولين وحاولوا سرقة الموتوسيكل بالإكراه.

وأكدت تحريات مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، أن عندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات الخرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابوهم بطلقات الخرطوش التي تسببت في مقتل أخيه وإصابته، وأن أحدهم ضرب الطفل الصغير بظهر بندقية خرطوش في رأسه وفروا هاربين، وتمكن الطفل بالهروب من المكان والاتصال بباقي أفراد عائلتهم لنجدة كل من والده وعمه بعدما تركوهم اللصوص غارقين في دمائهم وفروا هاربين.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وتوصل فريق البحث، أن مرتكبي الحادث تشكيل عصابي مكون من 3 باعة جائلين وعاطل، وهم "رائف. ع. ن"، 30 عاما، وشقيقه صلاح 53 عاما، و"وليد. ح. ب"، 36 عاما، و"محمد ص. م"، 32 عاما، عاطل، وجرى ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم في الحادث وهو بندقية خرطوش و8 طلقات من ذات العيار، والدراجة النارية المسروقة، وتروسيكل المستخدم في ارتكاب الجريمة، وضبط سكين وخنجر، و8 آلاف جنيه.

واعترف المتهمون باستقلالهم تروسيكل قيادة المتهم الرابع، وإطلاق الأول النار على المجنى عليهما، وتولى المتهمين الثاني والثالث سرقة الدراجة النارية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.