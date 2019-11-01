تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط فتاة وعاطلين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة حال استقلالهم دراجة نارية، عقب استغاثة عامل توصيل طلبات أثناء العدو خلف الدراجة النارية.

وباستبيان الأمر تبين أن تلك الدراجة ملك عامل توصيل الطلبات، وبسؤاله قرر بأنه حال قيامه بتوصيل طلبات لأحد الأشخاص، فوجئ بقيام المتهمين بسرقة دراجته النارية المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.