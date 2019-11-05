"التضامن": انتظام صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالى

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنها تتابع انتظام صرف معاشات نوفمبر فى يومها الـ 5 على التوالى، حيث استعرضت الوزارة تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التأمينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أكدت انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، أن إجمالي حركات الصرف بلغت حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء 5 من نوفمبر 3 ملايين و553 ألف حركة صرف، بقيمة إجمالية 5 مليارات و280 مليون جنيه، وقد سجلت ماكينات الصرافات الآلية مليونًا و504 آلاف حالة بقيمة مليار و835 مليون جنيه، ومن منافذ صرف البريد مليون و417 ألف حالة، صرف بقيمة 2 مليار و415 مليون جنيه، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 632 ألف حالة صرف قامت بصرف مليار و30 مليون جنيه.

جديربالذكران وزارة التضامن الاجتماعى بدات اليوم الثلاثاء فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلاً من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه ، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.