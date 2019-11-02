أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة بالضرورة حبس زوج لتورطه فى قتل زوجته عقب إشعال النيران بجسدها، 4 أيام على ذمة التحقيقات لسماع أقوال شهود العيان وإنهاء إجراءات دفن جثة الزوجة الضحية وتسليمها لأهلها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة مركز حروق زفتى يفيد بوصول سيدة تدعي "شيماء.م.ب" لمركز حروق زفتى مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة ووفاتها متأثره بإصاباتها.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان وأقارب الزوجة الضحية.

وكشفت التحريات الأمنية عن نشوب مشادات كلامية ومشاجرة حامية بين الزوجين فقام الزوج على إثرها طمعا في ميراث زوجته بالتعدي عليها بالضرب وإشعال النيران بجسدها وإصابته بحروق من الدرجة الثالثه "أكثر خطورة" وهو ما تسبب في وفاتها.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، لضبط الزوج، وبتقنين الإجراءت الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم بمحل إقامته بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.