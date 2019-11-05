قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات، بدأت يوم 10 يناير 2016، وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021 وليس في يونيو 2020 ما يدعو للدعوة لدورة انعقاد سادس.

وأضاف رئيس التشريعية في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "مدة الـ5 سنوات هي نص دستوري يحتاج إلى بحث، حتى نكون أمام تفسير دقيق وواضح للنص، فنحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وينتهي في نهاية شهر يونيو، وهذه المسائل تحتاج دراستها من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".

وتابع "أبو شقة": "هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر التالي لانتهاء دور الانعقاد المقرر له شهر يونيو، نعتبره دور انعقاد سادسًا أم مدًا للدور الخامس؟". لافتًا إلى أنه دراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، لا يحتاج إلى تشكيل لجنة محددة، ولكن هذه المسألة سيجري بحثها بأي شكل.