أشادت وزيرة السياحة بحصول الوزارة على جائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا 2019، حيث ذكرت أن وزارة السياحة المصرية لأول مرة تحصل على هذه الجائزة، مهنئة وزارة السياحة وكل العاملين بها وكذلك الدولة المصرية، التي حققت أشياء كثيرة جدًا خلال العام الحالي ساعدت في النهوض بقطاع السياحة.

وأضافت "الوزيرة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن مصر أصبحت رائدة في قطاع السياحة، كما أن حصول وزارة السياحة على هذه الجائزة رسالة بأن مصر رائدة في كافة المجالات ومنها السياحة، مؤكدة أن مصر حققت رابع أعلى نمو عالميًا بمؤشر السفر والسياحة، وفقا للتقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة الذى صدر في سبتمبر 2019.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة ساهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع، مؤكدة أن مصر تصدرت الدول الإفريقية في الترويج السياحي.