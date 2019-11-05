قالت وزيرة السياحية، إن الحكومة استطاعت أن تتغلب على أزمة السياحة الفترة الأخيرة، من خلال تنويع الأسواق السياحية، حيث حققت مصر أعلى عائد في تاريخها من السياحة الفترة الماضية وصل لـ12.6 مليار دولار، وهذا الأمر حدث قبل رفع بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ، حيث إن وزارة السياحة استطاعت التغلب على العديد من المشاكل في هذا القطاع، وهذا انعكس على مصداقية مصر.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن كل المجلات العالمية الفترة الأخيرة كتبت عن السياحة في مصر، حيث إن مصر حرصت على إعداد معرض لتوت عنخ آمون، بالتزامن مع انعقاد بورصة لندن للسياحة، لإعداد زخم حول السياحة في مصر، مؤكدة أن الجناح المصري يُشارك في بورصة لندن للسياحة بقوة، بعد البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحي.

وأشارت إلى أن هناك زخم شديد جدًا على الجناح المصري ببريطانيا، وهناك عدد كبير جدًا من العقود التي وقعت لزيارة مصر في هذا الجناح، وهناك تهافت من قبل الشركات العالمية على الدخول للسوق المصري، مؤكدة أنها مؤمنة بصورة كبيرة بدور القطاع الخاص في القطاع السياحي، وتعمل في هذا القطاع وفقًا لمنهج علمي عالمي، ولا تأخذ أي قرار منفردا، وتتواصل مع القطاع الخاص لكي تكون رؤية تطوير القطاع السياحي موحدة بشفافية تامة.

وتابعت :" السياحة تمثل 15% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، وتستهدف وزارة السياحة من تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي، أن يعمل فرد من كل بيت مصري في هذا القطاع، فالسياحة أصبحت صناعة كبيرة".