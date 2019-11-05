أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة، محاولتي تهريب كمية من السيجار الكوبي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بصالة الوصول تم الاشتباه في راكبيتين لبنانيتين قادمتين من بيروت إلى القاهرة ترانزيت أسوان عبر رحلة خطوط الطيران الداخلية رقم 395 المتجهة إلى أسوان محاولتي استغلال التسهيلات المقدمة للسياح وتمرير حقائبهما للطيران الداخلي دون العرض على رجال الجمارك.

وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية من عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الجمرك، حسن عبداللطيف مدير الحركة، بحضور مجدى فريد نائب مدير الجمرك، لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 2000 سيجار كوبي فاخر مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 126 و127 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي‎.