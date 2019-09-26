جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة داخل حقائب راكبين مصريين قادمين من إيطاليا

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب "رقم 1" بمطار القاهرة الدولي، برئاسة حسن السيد، محاولتي تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة، داخل حقائب راكبين مصريين قادمين من إيطاليا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة "إير إيطاليا" رقم 803 القادمة من مالبينسه، تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من ميلانو، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 8 شريط كونترمال وشريطي ترمادول وعبوتين قطره كونترمال مخبأة داخل علب شيكولاتة بحقائبهما الشخصية.

قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضري ضبط جمركي للراكبين وإحالتهما للنيابة العامة.