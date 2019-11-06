"بلاش الفولية و الحمصية".. روشتة نصائح للمواطنين عن "حلاوة المولد"

حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، من تناول المواطنين كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي، والابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية، حيث قال "بلاش الفولية التي ليس بها عجينة سكرية"، موضحًا في الوقت ذاته أن استهلاك حلاوة المولد بشكل مرشد يعتبر أكثر أمانًا للمستهلك، ويجب على المواطن عدم شراء كمية كبيرة من حلاوة المولد.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيميائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألوان غير حافظة، حيث إن حلوى المولد النبوي، تحتوى على مركبات كيميائية بغرض التحلية أو النكهات، وهو ما يؤثر على صحة الإنسان.

ونصح "نزيه" المواطنين بتقليل شراء كميات حلوى المولد النبوي لحماية صحتهم والابتعاد عن الأصناف التي لا تحتوي على العجينة السكرية، مثل حلوى الفولية أو الحمصية أو السمسمية.