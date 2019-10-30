كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس: أوزع "حلاوة المولد" على المسلمين كل عام

قال الأب بندليمون بشرى، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، إنه اعتاد كل عام على توزيع "حلاوة المولد" على المسلمين، ويحتفل معهم بالمولد النبوي الشريف من خلال إقامة مؤتمرات ومحاضرات في الاحتفال بالمولد النبوي عن سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصري.

وأضاف بشرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الكنيسة تستقبل الأعياد المسيحية كل الأخوة المسلمين ومشايخ البلد لتقديم التهاني للمسيحيين، قائلًا: "أنا بقدم جزء قليل من الخير، الذي يقدمه لنا أخواتنا المسلمين".

وأوضح بشرى، أنه رافق وفدا من المسيحيين الكاثوليك الأجانب في زيارة لمسجد عمرو بن العاص بدمياط، وألقى لهم محاضرة عن مصر لتأكيد الوحدة الوطنية وأن مصر بلد أمان، وذلك لتغير الصورة السيئة المطبوعة بذاكرتهم عن مصر.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا، يوم الإثنين الماضي، التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر.

وأعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريًّا، لتوافق الإجازة الرسمية للمولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر.