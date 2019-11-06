"حضن أمي وحشني".. هكذا تحدثت "فتاة العياط" أميرة أحمد عقب خروجها من مركز شرطة العياط، بعد صدور قرار من محكمة طفل العياط بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها.

وقال الفتاة، لـ"الوطن"، إنها مرّت بظروف صعبة عقب وقوع الجريمة، وأضافت قائلة: "كنت بشوف كواليس طول الـ3 شهور اللي اتحبستهم ومشهد الدم والجريمة مكانش بيفارق عيني".

وتابعت الفتاة: "أنا كل اللي نفسي فيه أروح أحضن أمي وأقولها وحشتيني".

وغادرت أميرة فتاة العياط المتهمة بقتل سائق بـ13 طعنة، حاول اغتصابها، فى صحراء العياط فى شهر يوليو الماضى، مركز شرطة العياط، بعد أن قضت 3 أشهر محبوسة خلف القضبان.

وظهرت أميرة وهي ترتدي جلبابا نسائيا "عباءة سمراء اللون"، واستقبلت والدها بالأحضان ودموع الفرحة أمام المركز.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، البالغة 15 عاما، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل 3 أشهر، وقررت المحكمة تسليمها لوالدها دون أي ضمانات.