أثنى الناقد السينمائي كمال رمزي على فيلم "الممر" معتبرًا أنه يعبر عن نقطة مضيئة استطاع فيها الإنسان المصري أن يواجه المتاعب الشديدة وتجاوزوها بإرادة عظيمة.

وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الأفلام الحربية المصرية تقوم بهذا الدور التوعوي خاصة للشباب الذين لم يعاصروا هذه الفترات الصعبة من عمر الوطن.

وأوضح رمزي أنه بالرغم من صعوبة هذه الفترة إلا أننا كان لدينا من يستطيع أن يمد مخالبه ليسترد حقوقه.

واعتبر رمزي فيلم "الممر" من الأفلام التي توضح ذلك وتظهر كيف تعامل المصريون في فترة المأزق الذي مر بها وكيف واجهوه بصعوبة شديدة.

وانتقد رمزي الفنان محمد سعد معتبرًا أن ما قدمه منذ بدايته أقرب ما يكون للكرتون مضيفًا: "اللي بالي بالك والحاجات دي استوحت فيها أفلام والت ديزني وبعدين البطل محمد سعد ابتداء من فيلمه الأول اللمبي هو أقرب ما يكون لكارتون وهو ممثل كارتون ولو فيه كارتون بشري ففيه بشر كرتوني وده كارتوني".