رد الفنان أحمد فلوكس، على النكت والكوكيكسات التي انتشرت على إثر مشاركته في فيلم الممر، قائلًا: "سبقت وأن تعرضت لبعض المشاركين في الفيلم، مثل الفنان أحمد عز".

وأضاف خلال مقطع فيديو، نشره عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، للتعليق على الكوميكسات والنكات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولت تجسيده لضابط مصري، استشهد في فترة حروب الاستنزاف: "في حاجات كانت دمها خفيف، وأنا كنت بتريق وبسف على نفسي واحنا بنصور، وكنت بقول أنا الشهيد الوحيد في الفيلم".

واستنكر فلوكس، تهكم المشاركين في الحملة الممنهجة ضده، على الشهداء، عبر السخرية من الدور الذي أداه في الفيلم: "فيه حاجات تانية خالص، معتقدش إنها من ديننا ولا تربيتنا ولا مبادئنا ولا قيمنا، وهي ربط التريقة باسمي واسم الشهيد، وأنا أقل بكتير من ده، تربيتنا علمتنا كده، وأول جملة بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وواصل: "الهدف مش أنا لوحدي، ومن كتر ما دوري ما عمل تأثير، والناس عرفت، والأجيال الجديدة اللي طالعة، وناس بتقول مفيش حرب، لكن الحقيقة فيه حرب وشهداء كتير، لكن مكنوش فاهمين المعنى".