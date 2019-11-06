بالصور.. القوات المسلحة تواصل تدريباتها مع روسيا وباكستان والأردن

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"، والذي تشارك به عناصر من وحدات و أنظمة الدفاع الجوي المصرية والروسية المختلفة ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالي لتوفير الدفاع الجوي للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

ظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقه وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوي لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالي خلال تنفيذها كافة المهام التي تكلف بها ، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

وفي سياق أخر أستمرت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق -1 ، والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والأبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.

تأتي تلك التدريبات في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.