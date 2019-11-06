أعلنت الشرطة الأردنية، اعتقال شخص بعد طعنه 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن.

وأوضح مصدر أمني، أنَّه جرى طعن 3 سياح من الجنسية الإسبانية ورجل أمن في مدينة "جرش"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.