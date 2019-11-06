أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، تأييد اللجنة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد خليفة لوزير قطاع الأعمال حول خطة الوزارة لتطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال.

وتسائل «قوطة»، في بيان له عن الرؤية في تحويل تلك المصانع من خاسرة إلى رابحة، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال مسئولة عن العديد من المصانع الضخمة مثل الحديد والصلب بحلون إضافة إلى العديد من المصانع الأخرى.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد بضرورة توضيح خطة الوزارة في تطوير تلك المصانع لتتحول إلى مصانع رابحة وذات عائد بدلًا من أن تكون عبئا على الموازنة العامة للدولة.