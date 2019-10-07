قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لم يلتحق بالقوات المسلحة المصرية ولكن بعد تجسيده دورًا في فيلم "الممر" اعتبر نفسه التحق به، حيث إن الممثلين بالفيلم ومن كثرة التدريبات شعروا بأنهم مجندين داخل الجيش بالفعل، حيث تم تدريبهم على كافة أنواع التدريبات.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تأثر كثيرًا عندما وجد شاب من الذين شاهدوا الفيلم في السينما يطالب أهله بإلحاقه بالقوات المسلحة، مؤكدًا سعادته على دخول الفيلم كل البيوت المصرية.

وتابع: "كانت هناك مخاطر كبيرة في التصوير ولكن الطاقم تعامل مع الفيلم إنه فيلم حقيقي ولم نلتفت لأي مخاطر واجهتنا أثناء التصوير".