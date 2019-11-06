قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية إنّ الأزمة الحقيقية في مصر اقتصادية، وتوفير الأموال، لأن القصور في الخدمات مثل الصحة والتعليم وغيرها سببها مادي، وهناك بالفعل فرص متاحة مهدرة يجب استثمارها.

وأضاف القصبي خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة أنّ تقرير البرلمان عن بيان الحكومة يتناول الإيجابيات والسلبيات، ويجب رصد الإيجابيات، لكن هناك كثير من السلبيات بينها وجود خلل في الجهاز الإداري للحكومة يؤثر على المواطن، فضلا عن ارتفاع الأسعار وغيرها من المشاكل.

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية إلى أنّه لم يتم تنفيذ كثير من الحلول والتشريعات التي انتهى بها المجلس، وبينها عدم تنفيذ تطبيق الحد الأدنى وحلول كثيرة أخرى، بسبب عدم الانتهاء من اللوائح التنفيذية، وهناك مشكلات بين الوزارات وبعضها البعض يجب حلها.