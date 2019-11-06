"الدولي للسياحة" يختار مصر ضمن أفضل تجارب "تخطي الأزمات" حول العالم

اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دوليا في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية"، والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.

شاركت وزيرة السياحة كمتحدث رسمي في الجلسة النقاشية، والمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس ضمن فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التى أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري؛ حيث تناول المؤتمر مناقشة هذا التقرير للمشاركين وتبادل وجهات النظر وخبراتهم وتجاربهم الناجحة في التصدي للأزمات والتغلب عليها، وذلك في قطاع السياحة الحكومي والخاص.

ركزت فعاليات المؤتمر على التأكيد على أن قطاع السياحة والسفر عالميا أثبت في العديد من المواقف قدرته على الصمود وتخطي الأزمات، كما تم استعراض الأنواع المختلفة للأزمات التي يمكن أن تتعرض لها الدول، وقدرة هذا القطاع الحيوي على تخطيها ومساهمته في تخفيف وقع هذه الأزمات على الدول اقتصاديا واجتماعيا، كما أكدت المناقشات على أن الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء يمكنهم التعلم من تجارب الآخرين لتقليل التأثير المحتمل للأزمات التي تواجههم.

وأشارت وزيرة السياحة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها السياحة المصرية حيث بلغ الدخل السياحى خلال العام المالي 2019/2018، 12.6 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.