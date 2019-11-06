غدا.. تنفيذية "التحرير الفلسطينية" تجتمع لبحث ملف الانتخابات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا تشاوريا، غدا الخميس، لبحث ملف الانتخابات، كمستجد على الساحة السياسية الفلسطينية، موضحا في تصريح صحفي: "أن اللجنة ستبحث كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، كعملية إجرائها أو العقبات التي تحول دونها".

وفي وقت سابق، أوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد فتياني، في تصريح صحفي أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في السابع من الشهر الجاري، المقرر غدا الخميس، متوقعا أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بعد اجتماع التنفيذية ينظم العملية الانتخابية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، اليوم.

مستوطنون يعتدون على نائب رئيس "فتح" محمود العالول

دانيا، أصيب فتى فلسطيني يدعى عمرو عرفات زعاقيق "17 عاما"، مساء اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الظهر المحاذية لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رامي رفيق العلامي "17 عاما" من البلدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي، وجاء ذلك خلال الجولة التي نفذها العالول والبكري وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وكان أبو سنينة استقبل العالول في دار البلدية، بحضور البكري وأمين سر إقليم حركة "فتح" وسط الخليل عماد خرواط، وأمين سر إقليم حركة "فتح" شمال الخليل هاني جعارة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية، وأطلع أبو سنينة الوفد على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبينا احتياجات المدينة، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان.

من جانبها، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي من مستشفى "برزلاي" إلى سجن النقب، وقالت في بيان، إن الشوبكي كان يشتكي منذ مدة طويلة بألم في عينيه، وطالب مرارا بإجراء عملية، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت تماطل في إجرائها له وتقديم العلاج اللازم، إلى أن نقلته صباح اليوم إلى مستشفى "برزلاي" لإجرائها.

واللواء فؤاد الشوبكي أكبر المعتقلين سنًا، حيث يبلغ من العمر 81 عاما، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشوبكي عام 2006، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ويعاني من أمراض في المعدة، وتعرض للإهمال الطبي المتعمد كغيره من المعتقلين.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية قررت في سبتمبر 2015، خصم 3 سنوات من حكم الشوبكي لتصبح 17 عاما، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهرمايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد.