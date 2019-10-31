أبو الغيط يناقش الانتخابات الفلسطينية مع عزام الأحمد

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، التي كان الرئيس أبومازن أعلن عن قرار عقدها خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط، استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس أبومازن بإجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن الأمين العام شدد من جانبه على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الانتخابات كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاماً، والذي يكلف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الكثير.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تطلعه الي قيام كافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب بشكل إيجابي مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.