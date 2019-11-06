استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا.

ضم الوفد رئيس الجمعية Mr. George Tsereteli إلى جانب خمسة من الأعضاء.

استعرض البابا، خلال اللقاء، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، والعلاقات الطيبة التي تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.

وتعد هذه هي الزيارة الأولي التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر.