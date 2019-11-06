أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وفدا نسائيا من أعضاء الكونجرس الأمريكي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.

وناقش عريقات، خلال اللقاء الذي عقد اليوم، مع الوفد الذي ضم كل من أنيجي كريج، وبرندا لورانس، وسوزي لي، وميكي شيري، ودبي شولتز، وبوني كولمان، ومرثا روبي، موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مؤكدا ضرورة دعم هذه الخطوة.

وبحث عريقات مع الفود الأمريكي، الأوضاع في المنطقة وعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، على أساس مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال في وقت سابق، اليوم، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا تشاوريا، غدا الخميس، لبحث ملف الانتخابات، كمستجد على الساحة السياسية الفلسطينية، موضحا في تصريح صحفي، أن "اللجنة ستبحث كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، كعملية إجرائها أو العقبات التي تحول دونها".

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد فتياني، في تصريح صحفي، أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في السابع من الشهر الجاري، المقرر غدا الخميس، متوقعا أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بعد اجتماع التنفيذية ينظم العملية الانتخابية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، اليوم.