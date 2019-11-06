كشف اثنين من مسؤولي المخابرات العراقيّة، تحركات الأعضاء الرئيسيين في الدائرة الداخلية لزعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، حيث ذكرا أنّ شقيق أبو بكر البغدادي غادر مرّات عدة إلى إسطنبول من شمال سوريا، خلال الأشهر التي سبقت مقتل البغدادي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

ووفقاً للتقرير، فإنّ شقيق البغدادي كان يعتبر واحداً من أكثر الأشخاص الموثوق بهم لإرسال وتلقي المعلومات حول عمليات التنظيم في سوريا والعراق وتركيا، كما أن أجهزة الأمن العراقية عملت بالتعاون مع نظرائهم الأمريكيين على مراقبة جمعة داخل الأراضي التركية.

وكان جمعة يتلقى طروداً، وتكشف محتوياتها كيف استمرّ البغدادي في توجيه المجموعة الإرهابية، ومع هذا فإنّ أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين أشار إلى أنه ليس واضحاً ما إذا كان جمعة شخصياً هو من يسلم البغدادي الطرود بعد استلامها.