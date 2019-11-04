أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على جثة شاب مقتول ذبحا وطعنا في أماكن متفرقة من جسده بنطاق قرية ميت بدر حلاوة .

كما شدد المحامي العام على سرعة ندب الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الجريمة وإعداد تقرير لتشريح جثة الضحية وطلب تحريات المباحث حول الحادث والبدء في سماع أقوال شهود العيان وكافة المبلغين من أهالي القرية .

من جانب أخر، تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة وبجسده إصابات نتيجة عدد من الطعنات بالصدر والرأس داخل توك توك أمام إحدى المناطق الزراعية النائية بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفى سمنود العام .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن عثور أهالي قرية ميت بدر حلاوة على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات داخل دراجة نارية "توك توك " .

وانتقلت القيادات الأمنيه بتوجيهات من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، تحت رئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد حازم حسام مفتش مباحث مركز سمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث . وتبين من تحريات النقيب أحمد عيسي رئيس مباحث مركز سمنود أن الجثة لشاب يدعى "إسلام .م ا" 25 سنة، وتحتوي طعنات في أماكن متفرقة من جسدة .

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجاني .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر عنها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.