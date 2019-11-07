دخلت فتاة "أميرة"، الشهيرة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، والتي قتلت سائق ميكروباص هّم على اغتصابها، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال أول ظهور تليفزيوني لها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، حيث ذكرت أنها نادمة على عدم إنصاتها لتوجيهات والدها ووالدتها، والخروج من البيت يوم الواقعة دون استأذنهما.

وأضافت "أميرة"، أنها خرجت من السجن أمس، ولكنها لم تنام قط، حيث شعرت بسعادة بالغة عندما وجدت نفسها في منزلها ووسط أسرتها، ولكن في ذات الوقت ذكرت أنها كانت تخشى أن تعود إلى السجن مرة أخرى، موضحة أن أسرتها استقبلتها بترحاب وفرح شديد، معربة عن تمنياتها بالعودة إلى مدرستها مرة أخرى، حيث أنها في الصف الثاني الإعدادي، وتتمنى استكمال دراستها كونها تُحب مادة العلوم وتتمنى أن تُصبح طبيبة.

وعن أشقائها، ذكرت فتاة العياط، أن لديها أخ أصغر منها، وشقيقتين إحداهما أكبر منها سنًا والأخرى طفلة، مؤكدة أنها لم تتحدث حتى الآن مع أشقائها حول الحادث.