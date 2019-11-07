"هندسة عين شمس": إيقاف معيد عن العمل لاتهامه بالتحرش بطالبتين 

قررت كلية الهندسة بجامعة عين شمس إيقاف عضو هيئة تدريس معاون "معيد" عن العمل، وتجميد إجراءات ترقيته لحين انتهاء التحقيق معه، نظرا لاتهامه بالتحرش بطالبتين في الكلية، مؤكدة حرصها على سلامة وأمان وكرامة الطلاب، وكذلك سمعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

وأصدرت الكلية بيانا توضيحيا للرد على ما أثير مؤخرا بشأن اتهام طالبتين لمعيد بعمل تصرفات غير أخلاقية معهما، داخل مكتبه، مشيرة إلى أنها تلقت شكوى مقدمة من طالبتين من خلال رئيس القسم التابعتين له في نهاية شهر يوليو 2019، لافتة إلى أنه بعد الاستماع للشكوى من رئيس القسم تمت الإحالة الفورية من عميد الكلية إلى إدارة الجامعة، والتي أحالت الموضوع للشؤون القانونية.

وأضافت الكلية أنه تم استدعاء أطراف الشكوى المقدمة والاستماع إليهم، ولم يجد المحقق شواهد وأدلة كافية ترجح كفة أحد الطرفين وعليه أوصى بحفظ التحقيق، إلا أنه بالرغم من ذلك تم فتح تحقيق جديد من قبل لجنة مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة التحرش والتي تمتلك أدوات وآليات تمكنها من استيضاح ما لم يستطع المحقق القانوني استيضاحه، وبناء عليه تم وقفه عن العمل وتجميد إجراءات ترقيته، لحين انتهاء التحقيق منذ بداية الشكوى المقدمة.

وأهابت إدارة الكلية، بكل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عدم الخضوع فيما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي انتظارا لنتائج التحقيقات الجارية.