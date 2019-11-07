قال مصدر أمني بالجيزة، إن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي ، ما دعى خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه تم فتح الفيلا التي يسكن بها في دائرة قسم الشيخ زايد أول وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى وإخطار نيابة جنوب الجيزة للانتقال والمعاينة وبدء التحقيق.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.