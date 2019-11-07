قال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، يناظر جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تلقيهم إخطارًا رسميًا بوفاته في الساعات الأولى من اليوم، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

وكشفت مصادر أمنية، أنه تبين من خلال الفحص والتحري أن "هيثم" مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.

وتابعت المصادر أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، تبين أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

وكشفت المصادر أنه لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.

وأضافت المصادر أنه تم العرض واستئذان النيابة العامة التى أمرت بكسر باب الشقة ،وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.