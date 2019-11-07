قال مصدر أمني، إنه تم إخطار نيابة جنوب الجيزة بالوفاة المفاجئة للفنان الشاب هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر اليوم؛ لمباشرة التحقيق.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنّ النيابة صاحبة القرار في التشريح أو الاكتفاء بمناظرة الجثمان وتقرير مفتش الصحة.

وأشار المصدر إلى أن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي ، ما دعى خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن التي فتحت الفيلا التي يسكن بها في دائرة قسم الشيخ زايد أول وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.