رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عاما بعد هبوط حاد في الدورة الدموية، وهيثم من مواليد 4 أبريل 1984، فهو من عائلة فنية خالصة فوالده أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد.

بدأ هيثم مسيرته التي تبلغ عمرها 13 عاما، بداية من فيلم "حليم" الذي استكمل مشاهده بعد وفاة والده المفاجئ، وبعدها بعام قدم فيلم "البلياتشو" وتوقف بعدها عدة سنوات ليعود بعدها عام 2010، فقدم كلا من "الجماعة"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "السبع وصايا"، "كلبش 2"، وقدم في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب.

وعن الجوائز فحصل "هيثم" من قبل على جائزة أفضل ممثل شاب.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.