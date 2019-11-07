التقت كاميرا برنامج "MBCTrending" المذاع عبر فضائية "mbc 4" مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في نهاية يناير الماضي، وتحدث، خلال اللقاء، عن بدايته الفنية ورد على اتهام البعض له أنه "مثل بالواسطة" نظرًا لأنه ابن الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال زكي: "أنا من الفنانين اللي اتهاجموا من قبل ما يمثلوا وأول حاجة انت داخل بالواسطة مع إن أنا مثلت بعد ما أبويا توفى وشركة الإنتاج قعدت تجري ورايا عشان أمثل".

وتابع: "كان امتحان صعب جدا إن واحد عنده 20 سنة وأبوه وأمه متوفيين وأهله كلهم متوفيين وبيقف قدام الكاميرا لأول مرة بيعمل عبدالحليم حافظ مكان الراحل العظيم أحمد زكي وكانت حاجة قاسية والحمد لله إني قدرت أعمله بالشكل ده وفيه ناس عجبها وناس معجبهاش وانا بحمد ربنا يعني".

واستطرد: "أنا دلوقتي أخدت خبرة كبيرة جدا في المجال والتمثيل عن أول ما ابتديت".

وتحدث زكي عن دوره في مسلسل كلبش 2: "السنة اللي فاتت لما اتعرض عليا دور عاكف الجبلاوي في كلبش أنا اتخضيت من الدور، والدور مكتوب حلو جدا وقولت إشمعنا أنا جيت على بالهم وأنا عمري ما عملت دور زي كده واحد مشاعره ميتة وقلبه ميت وغلاوي جدًا وكنت خايف جدا إن الناس تكرهني لأن الناس كانت بتحب باشا مصر جدا وكمية الشر اللي في الشخصية كانت مخوفاني".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.