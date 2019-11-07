غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، داخل منزله بالشيخ زايد، وبعدها نقل إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وبعد وفاة الفنان الشاب بساعات، أغلقت خطيبته إنجي سلامة خبيرة الطاقة جميع حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكان هيثم وإنجي أعلنوا خطبتهم منذ عام في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب.

وقال مصدر أمني بالجيزة، إن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي ، ما دعى خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه تم فتح الفيلا التي يسكن بها في دائرة قسم الشيخ زايد أول وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى وإخطار نيابة جنوب الجيزة للانتقال والمعاينة وبدء التحقيق.