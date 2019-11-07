ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، حملة إزالة لأدوار مخالفة بأحد العقارات بشارع عمر بن عبدالعزيز المتفرع من شركة فريال بحي شرق مدينة أسيوط، والذي صدر بشأنه قرار إزالة لبعض الأدوار المخالفة مع مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة.

وأشار نورالدين إلى أهمية مبادرة "اتصالح وقنن وضعك"، والتي جرى إطلاقها لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني، والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين، وإزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمت الإزالة بحضور أيمن محروس رئيس حي شرق، ومحمد البشير رئيس حي غرب، وأسامة أنور نائب رئيس حي شرق، ومسؤولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالحي وقوة أمنية من قسم ثاني أسيوط.

وصعد المحافظ إلى أعلى العقار وتابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد المحافظ على أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة، لافتًا أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون البناء عشوائياً، بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.

وشدد نورالدين على توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادي أو أمني وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة، مناشدا المواطنين بالتقدم لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير 2020.

ومن جانبه أوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق أن العقار تحت الإنشاء ومكون من 7 طوابق كان قد جرى به بعض أعمال البناء بالمخالفة وتم رصده من قبل مسؤولي الحي، واتخذ كافة الإجراءات القانونية مع تحرير المحاضر وقرارات الإزالة اللازمة.

وأشار محروس إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أية مخالفات، وإزالتها في المهد والتصدي للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى محاولة للشروع في البناء المخالف.