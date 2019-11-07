السيسي: نقتدي بالرسول لتوفير أسباب القوة والتقدم للدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله، والعمل المنظم والجهد المتواصل، المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها، هو المنهج الذي ينتصر في النهاية، إذ إنّ الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون إلى الخير والسلام، وتعمير الحياة ويعملون على تخفيف آلام الناس، وتحسين الواقع الذين يعيشون فيه.

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف: "أقول لكم بكل الصدق، إننا إذ نقتدي بالرسول الكريم، فإننا نبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها، على جميع المستويات، فالأمانة التي يتحملها كل منا في نطاق مسؤوليته تحتم عليه ألا يدخر جهدًا في الإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفل والانهيار".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.