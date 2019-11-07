توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود، غدا الجمعة، طﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ الرؤية في الشبورة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن كثيفة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨتي ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، وستكون اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة فالعظمى 29 والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 30 والصغرى 15، وقنا العظمى 30 والصغرى 15، والأقصر 30 والصغرى 16، وأسوان العظمى 31 والصغرى 18.