بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف لعام 1441 هـ.

وقال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي: "يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدي وشعبه بكل الخير والبركات".

وأكد القائد العام أنّ رجال القوات المسلحة وهم يهنئون بهذه الذكري المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أنّ مصر ستظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين، واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات العظيمة التي كلفها شعب مصر العظيم بها في حمايه الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي ببرقيات تهنئة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

وأصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.