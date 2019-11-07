تستغرق ساعة.. طبيب شرعي يشرح خطوات تشريح جثمان هيثم أحمد زكي

عندما يتوفى شاب في نفس الفترة العمرية لهيثم أحمد زكي وفي ظروف غامضة كلتك يأتي دور الطب الشرعي، ليجري فحوصاته التي تبدأ بفحص ظاهري وتنتهي بنتائج تحاليل عينات تؤخذ من الجثمان وذلك حتى يتمّ نفي أو إثبات الشبهة الجنائية للوفاة، بحسب الدكتور مصطفى أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقًا، في حديثه لـ"الوطن".

أيمن فودة: تشريح جثة المتوفي في عمر صغير للوقوف على سبب الوفاة

وصباح اليوم، وصل جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم لأخذ العينات المطلوبة لبيان أسباب الوفاة، وهل هي طبيعية أم تحمل شبهة جنائية؟ وذلك بعد العثور على جثته في الساعات الأولى من صباح اليوم في دروة مياه الفيلا الخاصة به.

أخذ عينة من جثمان الفنان الشاب الراحل داخل مشرحة زينهم الآن هو أحد مراحل الوصول لأسباب الوفاة، والتي تتضمن تشريح الجثة، وفقًا لـ"فودة"، متابعًا أنَّه في هذه الحالات يجرى فحص الجثة ظاهريًا للبحث عن ضربات أو إصابات خارجية، ثم يبدأ التشريح الاستكشافي للأحشاء الداخلية لوضع تصور عام من خلال فتح الرأس والعنق وإحداث فتحات أيضًا في البطن والصدر، حيث يجرى الفحص بالعين المجردة.

كبير الأطباء الشرعيين: الإجراءات تتضمن الفحص الظاهري ثم التشريح وأخذ عينات معملية ونسيجية

في المرحلة التالية لتحديد أسباب الوفاة التي تتراوح بين 3 أسباب هي: توقف القلب أو توقف التنفس أو المخ، يوضح كبير الأطباء الشرعيين أنَّه يجرى أخذ نوعين من العينات بين عينات معملية وعينات نسيجية، وتتنوع العينات بين عينات البول والكلى وفحص القلب وعينات أخرى لفحص النزيف والجلطات والسموم وتعاطي المخدرات أو الأدوية المهدئة أو احتمالية أنَّ يكون المتوفي قد تناول دواء تسبب في حساسية شديدة أودت إلى الوفاة أو أنَّ السبب مَرَضي.

مصطفى أيمن فودة: تشريح جثمان هيثم أحمد زكي يستغرق ساعة

التشريح وفقًا لـ"فودة" يعد صفة قضائية نافذة في حالة غموض الوفاة، ولا يمكن أنَّ يستغنى عنه وأخذ عينات من الخارج بالمناظير والحقن، موضحًا أنَّ التشريح يمكن أن يتمّ في غضون ساعة واحدة ليجرى سحب العينات وبدء فحصها لتخرج نتائج التحاليل بعد فترة تستغرق بين 10 و15 يومًا.